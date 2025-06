Uso della fascia tricolore l’aula boccia il richiamo di Domeneghetti Fdi

L’uso della fascia tricolore non è solo un simbolo, ma un segno di responsabilità e rispetto istituzionale. L’aula boccia il richiamo di Domeneghetti, sottolineando la superficialità di alcuni consiglieri nel trattare questa importante insegna. La discussione evidenzia quanto sia fondamentale comprendere il valore e la custodia di tale simbolo, perché rappresenta l’onore di chi si impegna per la comunità.

«Vedo superficialità, da parte dei consiglieri, nel trattare la fascia tricolore. Se uno di loro abbandona in auto la fascia non ha capito niente della sua custodia». Nicola Domeneghetti (Fratelli d'Italia), tramite una mozione, ha riportato in aula consiliare un episodio capitato diversi mesi fa.

