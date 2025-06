Usa-Iran Tajani | L' Italia è per la ripresa del dialogo

L’Italia, guidata da Tajani, prende posizione sulla ripresa del dialogo tra Iran e Israele, sottolineando l’importanza di un impegno comune per una stabilità duratura in Medio Oriente. Con un approccio aperto e costruttivo, Roma auspica una nuova fase di pace, in cui i due popoli possano convivere pacificamente e l’Iran possa contribuire a un equilibrio di sicurezza. È fondamentale che tutti collaborino per garantire un futuro di stabilità e progresso condiviso.

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2025 “L'Europa deve avere un ruolo più forte, deve lavorare non soltanto per i singoli Stati ma lavorare insieme per una pace in Medio Oriente perché dopo la pace bisognerà garantire stabilità. Deve esserci una nuova stagione con due popoli e due Stati in Israele e Palestina, ed un Iran che non rappresenti una minaccia che voglia cancellare Israele. La la posizione dell'Italia è quella di lavorare per un accordo, favorire il dialogo tra Iran e Stati Uniti attraverso la mediazione dell'Onu. Noi siamo disposti ad accogliere in Italia altri incontri e ho ribadito anche il no dell'Italia all'arma nucleare da parte dell'Iran che non può averla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa-Iran, Tajani: L'Italia è per la ripresa del dialogo

