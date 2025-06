Usa condannano raid russi su Kiev tra morti un americano

Gli Stati Uniti condannano fermamente i raid russi contro Kiev, che hanno provocato vittime civili, tra cui un cittadino americano. La portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ha sottolineato la "forte condanna" di Washington e il loro impegno a proteggere gli americani ovunque si trovino. Questa escalation di violenza riaccende le tensioni internazionali, evidenziando quanto sia cruciale rafforzare gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione pacifica al conflitto.

Gli Stati Uniti condannano i raid russi di ieri sera contro Kiev che hanno causato la morte di diverse persone, tra cui un cittadino americano. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Tammy Bruce, sottolineando che la "forte condanna" di Washington nei confronti dei "raid sui civili". "La nostra priorità è proteggere gli americani nel mondo 24 ore su 24", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa condannano raid russi su Kiev, tra morti un americano

In questa notizia si parla di: raid - condannano - russi - kiev

Gli Usa condannano i raid russi su Kiev, anche un americano tra le vittime - Le tensioni tra Russia, Ucraina e potenze occidentali si intensificano, alimentando un clima di incertezza e conflitto.

#NEWS - #Ucraina, attacchi russi su #Kiev . #Zelensky: 'Nei raid 15 morti, è puro terrorismo'. Lanciati 440 droni e 33 missili russi. Attaccate anche le regioni di #Odessa #Zaporizhia #Cernihiv #Žytomyr #Kirovohrad #Mykolaiv. #Mosca: 197 droni ucraini sulla Vai su Facebook

Attacco russo su Kiev, ancora civili uccisi. Mosca: d'accordo con Trump, un errore escluderci dal G8 - Gli Usa condannano i raid russi su Kiev: tra i morti un americano; Usa condannano raid russi su Kiev, tra morti un americano; Guerra Ucraina-Russia, le news. Zelensky al G7: pronti a negoziare, ma aumentare pressione su Mosca.

Gli Usa condannano i raid russi su Kiev, anche un americano tra le vittime - Nella notte le forze russe hanno attaccato Kiev con una serie di raid sulla città che hanno provocato almeno 10 morti (e non 17 come detto in un primo bila ... Segnala msn.com

Pioggia di bombe e droni sull'Ucraina, 10 morti a Kiev - Gli Stati Uniti condannano i raid russi su Kiev, tra i morti un americano (ANSA) ... ansa.it scrive