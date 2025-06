Usa arrestato il candidato sindaco di NY Brad Lander

L’arresto di Brad Lander, candidato sindaco di New York, scuote l’opinione pubblica: mentre accompagnava un imputato, è stato fermato brutalmente dall’ICE nel tribunale di Manhattan. Un gesto che solleva interrogativi sulla gestione delle questioni migratorie e sulla trasparenza delle forze dell’ordine. Le immagini del suo arresto stanno facendo il giro dei social, alimentando dibattiti accesi sulla legalità e i diritti civili. Le ...

Brad Lander, uno dei candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato da agenti dell’Ice ( La United States Immigration and Customs Enforcement ) in un tribunale per l’immigrazione di Manhattan. Lander stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato trattenuto con la forza da alcuni agenti dell’immigrazione, sbattuto faccia al muro e poi ammanettato. Il post con il video dell’arresto sui profili di Lander. Le immagini dell’arresto sono state condivise sugli account social dello stesso Lander, che attualmente riveste la carica di City Comptroller, dalla moglie Meg Barnette che ha spiegato la dinamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, arrestato il candidato sindaco di NY Brad Lander

