US Open 2025 svelate le 16 coppie del torneo di doppio misto | ci sono Sinner Paolini Musetti ed Errani Vavassori!

Le emozioni degli US Open 2025 si fanno sempre più intense, con la conferma delle 16 coppie di doppio misto che promettono spettacolo. Tra grandi nomi come Sinner, Paolini, Musetti ed Errani Vavassori, il torneo si preannuncia ricco di sorprese e sfide avvincenti. I match, dal formato innovativo e veloce, terranno il pubblico col fiato sospeso tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto, rendendo questa edizione indimenticabile. Riusciranno i favoriti a conquistare il titolo?

Sono state annunciate le 16 coppie partecipanti al nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, che andrà in scena martedì 19 e mercoledì 20 agosto, dunque nella settimana in cui si disputano anche i tabelloni di qualificazione del singolare. Ottavi e quarti in programma martedì 19, semifinali e finale previste mercoledì 20: nei primi tre turni i match saranno composti da due set che si vinceranno a quota 4 game, con deciding point sul 40-40, ed eventuale match tiebreak a 10 punti al posto del terzo set, mentre in finale i primi due set si vinceranno a quota 6 game. Otto coppie sono state ammesse in base al ranking combinato di singolare, mentre altre otto hanno ricevuto una wild card: Jannik Sinner giocherà con la statunitense Emma Navarro, mentre le coppie tutte italiane saranno formate da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti e da Sara Errani ed Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - US Open 2025, svelate le 16 coppie del torneo di doppio misto: ci sono Sinner, Paolini/Musetti ed Errani/Vavassori!

