Uomo di 69 anni muore in una casa di riposo indagata la titolare della struttura | Non ha allertato i soccorsi

Una tragica vicenda scuote Palermo: un uomo di 69 anni, affidato a una casa di riposo per il suo benessere, muore in circostanze sospette mentre l’assenza di intervento tempestivo ha sollevato molte domande. La titolare della struttura è ora sotto indagine, e i familiari, supportati da Studio3A, chiedono giustizia. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire la verità dietro questa dolorosa perdita.

Lo avevano appositamente affidato alle cure di una struttura protetta perché fosse meglio seguito, ma si è sentito male e nessuno ha inspiegabilmente allertato i soccorsi. In seguito alla denuncia dei familiari, assistiti da Studio3A, la Procura di Palermo, per il tramite del pubblico ministero.

