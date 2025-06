Uomo di 51 anni precipita dal ponte e fa un volo di venti metri

Un gravissimo incidente scuote la tranquilla serata di Sutri: un uomo di 51 anni è precipitato da un ponte di via Nispi Landi, volando circa venti metri e finendo nella vegetazione sottostante. L’allarme è stato lanciato alle 20:15, attivando tempestivamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma gli soccorritori stanno facendo il possibile per capire cosa abbia portato a questa drammatica caduta.

Paura nella serata di martedì 17 giugno a Sutri. Un uomo di 51 anni è precipitato da un ponte in via Nispi Landi, finendo per circa venti metri nella fitta vegetazione sottostante. L'allarme è scattato intorno alle 20,15, facendo scattare l'immediato intervento dei vigili del fuoco. L'uomo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Uomo di 51 anni precipita dal ponte e fa un volo di venti metri

