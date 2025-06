Uomo accoltellato a Orte | Mi ha chiesto una sigaretta poi mi ha colpito sette otto volte

Un episodio di violenza brutale scuote Orte: un uomo tunisino, aggredito senza motivo apparente, ha raccontato in aula come la sua richiesta di una sigaretta si sia trasformata in un’aggressione sanguinosa. La scena, drammatica e sconcertante, evidenzia la pericolosità di comportamenti imprevedibili e la fragilità della sicurezza pubblica. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e misteri da chiarire durante il processo in corso.

"Mi ha chiesto una sigaretta, poi ha tirato fuori il coltello e mi ha colpito sette, otto volte". È il racconto reso in aula dal 45enne tunisino aggredito il 28 luglio nei pressi del ponte di Petignano, durante il processo che vede imputato un connazionale di 23 anni arrestato dai carabinieri

