Uomini e Donne ritorno di fiamma tra Federico e Carola? La forte testimonianza

Uomini e Donne potrebbe essere teatro di un clamoroso ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, esperta di gossip e volto molto seguito sui social, due ex protagonisti del trono classico starebbero riprendendo i contatti. Le iniziali " F. e C. " non hanno lasciato spazio a troppi dubbi tra i fan: si tratterebbe di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la coppia che aveva fatto sognare milioni di telespettatori nella stagione 2022-2023. Scopriamo cosa è emerso sul loro conto. Uomini e Donne, Federico e Carola: una storia finita troppo presto. Quando Federico Nicotera, ingegnere aeronautico romano, scelse Carola Carpanelli durante una delle edizioni più seguite del programma, l'emozione in studio fu palpabile.