Uomini e Donne piccoli problemi di salute per Gemma Galgani che ringrazia i fan | La vostra vicinanza è preziosa

Gemma Galgani, la dama più amata del trono over di Uomini e Donne, ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute, ringraziando sinceramente i fan per la vicinanza e il supporto. Piccoli problemi che, grazie all’affetto dei suoi sostenitori, sono diventati più sopportabili. La loro vicinanza si rivela ancora una volta una fonte di forza e conforto. Con questa dimostrazione di solidarietà, Gemma ci ricorda quanto sia importante sentirsi accompagnati nei momenti difficili.

La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, aveva pubblicato su Instagram una foto che aveva allarmato i suoi follower. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, piccoli problemi di salute per Gemma Galgani che ringrazia i fan: "La vostra vicinanza è preziosa"

In questa notizia si parla di: uomini - donne - gemma - galgani

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Gemma aveva preoccupato i fan, si mostrava alle prese con una macchinetta per misurare la pressione!! Dopo le decine di messaggi ricevuti, la Dama ringrazia tutti e spiega cosa le è successo ? #uominiedonne #ued #tronoover #canale5 #gemmagalgani Vai su Facebook

Che fine hanno fatto tutti gli ex storici di Gemma Galgani dopo Uomini e Donne • Gemma Galgani, dama storica del trono over di Uomini e Donne, presiede nel daytime di Maria De Filippi dal 2010: ecco che fine hanno fatto i suo ex storici. Vai su X

Uomini e donne, malore per Gemma Galgani: fans preoccupati; Gemma Galgani dopo i problemi di salute: La vostra vicinanza è preziosa, cosa ha avuto la Dama di Uomini e Donne; Malore per Gemma Galgani: preoccupazione per la dama di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, piccoli problemi di salute per Gemma Galgani che ringrazia i fan: "La vostra vicinanza è preziosa" - La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, aveva pubblicato su Instagram una foto che aveva allarmato i suoi follower. Secondo comingsoon.it

Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: le parole rivolte ai fan - Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne, tranquillizza i fan dopo un piccolo malore: "La vostra vicinanza è stata preziosa". Segnala msn.com