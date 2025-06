Uomini e Donne Gemma Galgani parla dopo il malore | le sue condizioni

Gemma Galgani, volto simbolo del Trono Over di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé, questa volta per motivi più seri legati alla sua salute. Dopo un recente malore, la dama torinese ha condiviso con i suoi fan un’immagine preoccupante su Instagram, scatenando timori e solidarietà tra i followers. La sua forza e il suo spirito combattivo continueranno a darci speranza: ecco cosa ha detto in merito alle sue condizioni.

Gemma Galgani, storica protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi legati alla sua salute. La dama torinese, che da anni tiene compagnia ai telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto preoccupante su Instagram. Una situazione che ha fatto subito scattare l’allarme tra i suoi numerosissimi fan. Uomini e Donne, Gemma Galgani: una foto che ha fatto preoccupare i fan. Lo scatto pubblicato da Gemma Galgani non è passato inosservato. I suoi follower, da sempre molto attenti e affettuosi nei suoi confronti, si sono subito mobilitati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gemma Galgani parla dopo il malore: le sue condizioni

Gemma Galgani aveva preoccupato i fan, si mostrava alle prese con una macchinetta per misurare la pressione Dopo le decine di messaggi ricevuti, la Dama di Uomini e Donne ha spiegato cosa le è successo

