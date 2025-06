Uno scontro su Israele e Iran Quando la deterrenza è autodifesa e quando rischia di diventare un pretesto

Una discussione su Israele e Iran si anima tra la legittimità della deterrenza e il rischio di un pretesto per escalation. Da un lato, la necessità di autodifesa di Israele contro un regime ostile che minaccia la sua sicurezza da decenni; dall’altro, il pericolo che questa strategia possa scivolare in una spirale senza fine. Quando la deterrenza diventa una linea sottile tra difesa e provocazione?

Conservatore: Non riesco davvero a capire come si possa mettere in discussione la legittimità dell’azione di Israele. Abbiamo a che fare con un regime, quello iraniano, che da quarant’anni ripete ossessivamente che Israele va cancellato dalla carta geografica. Che finanzia e addestra milizie che lanciano razzi contro civili. Che sostiene apertamente Hamas, Hezbollah, gli Houthi. E che, secondo numerose fonti, è oggi a un passo dall’avere non una, ma quindici bombe nucleari. Quindici. Nessuno stato al mondo potrebbe restare inerte. Israele ha agito come qualsiasi stato razionale avrebbe fatto: prevenire una minaccia esistenziale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Uno scontro su Israele e Iran. Quando la deterrenza è autodifesa e quando rischia di diventare un pretesto

In questa notizia si parla di: israele - scontro - iran - deterrenza

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele" - Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu.

Dietro la guerra fra Israele e Iran c'è (anche) lo scontro Usa-Cina. Continua a leggere l'articolo su www.quotidiano.net https://tinyurl.com/5n7pd2ta Vai su Facebook

Perché Israele ha attaccato l'Iran? Che c'entra l'atomica? Le cose da sapere; Guerra Israele-Iran, Ettore Sequi: «La deterrenza è finita, ora l'obiettivo di Israele è la caduta del regime; L’Iran non avrà alleati: ”Da Cina e Russia solo retorica”.

L’Iran non avrà alleati: ”Da Cina e Russia solo retorica” - Strazzari (Sant’Anna): “Ue e Paesi arabi non vogliono escalation. Da msn.com

Guerra Israele-Iran, cos’è successo dall’inizio: le tappe del conflitto e i possibili scenari futuri - Il conflitto tra Israele e Iran è in continua escalation dopo l'attacco di Tel Aviv di venerdì scorso alle infrastrutture nucleari e militari iraniane ... Secondo fanpage.it