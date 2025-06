Università protesta degli studenti a Roma | in tenda fuori da Regione Lazio contro chiusura studentati

Gli studenti romani scendono in piazza, montando tende e alzando i megafoni davanti alla Regione Lazio, per protestare contro la chiusura estiva degli studentati. Una mobilitazione che riflette il grido di chi vive la crisi abitativa e chiede risposte concrete. Con determinazione, i manifestanti chiedono un tavolo di confronto urgente per affrontare le criticità delle residenze universitarie, mettendo in discussione le decisioni che compromettono il diritto allo studio e il futuro degli studenti.

La protesta degli studenti contro la chiusura estiva degli studentati è arrivata fin sotto la Regione Lazio. ‘Armati’ di megafoni e tende i manifestanti chiedono un tavolo di confronto. “In risposta alla crisi abitativa che colpisce centinaia di studenti negli studentati del Lazio – denunciano – vogliamo un tavolo di confronto urgente sulla chiusura estiva e sulle problematiche delle residenze. Il tavolo, già promesso dalla Regione e dal presidente di DiSCo Lazio Foglio, non può più aspettare. Il problema – spiegano – riguarderà moltissimi studenti, perciò è urgente organizzarsi e mobilitarsi insieme e obbligare DiSCo Lazio e la Regione a tenere aperte le residenze, per garantire l’alloggio durante l’estate e nel periodo di settembre in cui iniziano le lezioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Università , protesta degli studenti a Roma: in tenda fuori da Regione Lazio contro chiusura studentati

