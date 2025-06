Università di Bergamo | boom di candidature per i corsi ad accesso programmato Domande più che raddoppiate

L’Università di Bergamo registra un vero e proprio boom di candidature per i corsi a accesso programmato, con più di 1.300 domande per soli 610 posti disponibili. Tra i più richiesti, Scienze Psicologiche e Scienze Motorie, che riflettono le nuove esigenze del mercato. Il Rettore Cavalieri sottolinea: «La nostra formazione è pensata per preparare al meglio gli studenti al mondo del lavoro», un impegno che si traduce in opportunità concrete.

L'ATENEO. Oltre 1.300 domande per 610 posti disponibili. Scienze Psicologiche e Scienze Motorie tra i corsi più richiesti. Il Rettore Cavalieri: «Formazione mirata e in linea con il mondo del lavoro».

