Unipg al voto per scegliere il nuovo rettore

È il momento di scegliere il futuro dell’Università di Perugia: oggi i professori sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo rettore, succedendo a Maurizio Oliviero. Dalle 8 alle 18.30, le urne di Palazzo Murena si aprono per un emozionante ballottaggio tra Massimiliano Marianelli, sostenuto da Luca Gammaitoni, e Daniele Porena. Chi può votare? Solo i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i protagonisti di questa importante scelta.

