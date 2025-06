Unipg al via lo spoglio per l’elezione del nuovo Rettore | diretta dalle 18 | 30 segui qui

Dopo settimane di campagna elettorale e dibattiti intensi, oggi si conclude un importante capitolo per l'Università di Perugia: alle 18:30 parte lo spoglio in diretta del voto per il nuovo Rettore. Non perdere nessun aggiornamento su questo momento cruciale: segui la diretta e scopri chi guiderà l’Ateneo nei prossimi anni. La tua partecipazione è fondamentale per il futuro dell’università!

Parte alle 18:30 lo spoglio in diretta per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Un momento decisivo per l’Ateneo, che si appresta a scegliere la guida istituzionale per il prossimo mandato. La diretta video è disponibile qui e seguirà passo dopo passo l’apertura delle urne e il conteggio dei voti, offrendo aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della votazione. Dopo settimane di campagna elettorale e confronti tra i candidati, oggi la parola è passata ai votanti: la comunità accademica – docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti – chiamati ad esprimere la propria preferenza per delineare il futuro dell’Università. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Unipg, al via lo spoglio per l’elezione del nuovo Rettore: diretta dalle 18:30 (segui qui)

