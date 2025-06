UniMoRe la prima rettrice donna Cucchiara | Lavorare per arrivare a nuovi traguardi

Modena e Reggio Emilia celebrano un momento storico: Rita Cucchiara è la prima donna a ricoprire il ruolo di rettrice all’Università di Modena e Reggio Emilia, dopo oltre 850 anni. Un traguardo che segna non solo una conquista di genere, ma anche un passo importante verso il futuro, dove la leadership femminile apre nuove strade e opportunità per l’ateneo. La sfida ora è lavorare insieme per raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi.

Modena e Reggio Emilia, 17 giugno 2025 – E’ Rita Cucchiara il nuovo rettore, anzi la nuova rettrice dell’ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Cade un tabù. E dopo 850 anni per la prima volta a guidare il nostro ateneo sarà una donna. Così anche Unimore si allinea ad un cambiamento di genere che era già avvenuto in altri grandi atenei, l’ultimo dei quali pochi giorni fa a Torino. Ieri nel tardo pomeriggio un serrato ballottaggio, giocato fin sul filo delle ultime schede online scrutinate, ha assegnato la vittoria alla docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e direttore del Centro Interdipartimentale AI Research and Innovation, grande esperta di Intelligenza artificiale, che ha raccolto 565,3 voti, che le hanno consentito di prevalere sul suo antagonista Tommaso Fabbri, docente di Organizzazione Aziendale e direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi, fermatosi a 547,8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - UniMoRe, la prima rettrice donna. Cucchiara: “Lavorare per arrivare a nuovi traguardi”

In questa notizia si parla di: unimore - prima - rettrice - donna

Unimore elegge la prima donna Rettore, Rita Cucchiara vince al ballottaggio - Un'importante svolta storica per l'Università di Modena e Reggio Emilia: Rita Cucchiara diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di Rettore, conquistando con determinazione il voto di maggioranza al ballottaggio.

UniMoRe, la prima rettrice donna. Cucchiara: “Lavorare per arrivare a nuovi traguardi”; Università, Rita Cucchiara primo rettore donna di Unimore; Unimore elegge la prima donna Rettore, Rita Cucchiara vince al ballottaggio.

UniMoRe, la prima rettrice donna. Cucchiara: “Lavorare per arrivare a nuovi traguardi” - anzi la nuova rettrice dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Lo riporta msn.com

Università, Rita Cucchiara primo rettore donna di Unimore - Rita Cucchiara, professoressa del dipartimento di Ingegneria, ha vinto il ballottaggio con Tommaso Fabbri, docente della facoltà ... Come scrive msn.com