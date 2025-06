UniCredit al fianco del Salone per il quarto anno e anche in futuro

Unicredit si conferma al fianco di Pitti Immagine Uomo, rafforzando un legame che dura da quattro anni e che guarda al futuro con rinnovato impegno. Questa partnership simbolo di innovazione, sostenibilità e radicamento locale rappresenta il nostro modo di contribuire alla crescita dell’Italia, supportando comunità e imprese verso un domani più sostenibile e digitale. Perché insieme, possiamo creare un domani migliore.

Una partnership che si rinnova anno dopo anno. Quella tra Pitti Immagine Uomo e UniCredit. Una banca commerciale pan-europea fortemente impegnata sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità e al tempo stesso attenta a mantenere un forte radicamento territoriale. In coerenza con il piano UniCredit per l’Italia – con cui la Banca intende contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del Paese – UniCredit fornisce alle comunità in cui opera le leve per aiutare i propri clienti ad esprimere il proprio potenziale, creando valore sostenibile e offrendo soluzioni reali a esigenze reali, in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - UniCredit al fianco del Salone per il quarto anno e anche in futuro

In questa notizia si parla di: unicredit - anno - fianco - salone

Unicredit raggiunge Intesa Sanpaolo in Borsa, capitalizzazioni a € 87,3 mld, Gae Aulenti con un rialzo del 45% da inizio anno e Ca' de Sass del 26% - Unicredit raggiunge Intesa Sanpaolo in Borsa, con capitalizzazioni a € 87,3 miliardi, grazie a un rialzo del 45% dall'inizio dell'anno.

UniCredit al fianco del Salone per il quarto anno e anche in futuro; UniCredit per il terzo anno di fila al fianco del Teatro San Carlo; Palermo, Ruisi Unicredit al fianco università per lancio startup.

Unicredit, i conti delle Fondazioni socie. Il Credit Suisse va in onda al Salone. Lirecento diventa grande - 1,8 per cento della banca dopo essere stati per anni uno degli azionisti di riferimento ai tempi di Paolo Biasi presidente. Segnala corriere.it

Innovazione e accessibilità: UniCredit protagonista al Salone dei Pagamenti 2024 con Buddy R-Evolution e Genius Pay - oggi la nona edizione del Salone dei Pagamenti, evento di spicco per il settore della tecnologia finanziaria, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre ... affaritaliani.it scrive