Unicef lo sport come ponte di solidarietà per Gaza | raccolta fondi per i bambini in emergenza

Unite sotto il segno dello sport e della solidarietà, le comunità di Pietrelcina hanno dato vita a un evento straordinario per i bambini di Gaza. Attraverso un incontro all'insegna di pace e speranza, il Comune e l’UNICEF hanno dimostrato che anche un gesto semplice può fare la differenza. Questa giornata ci ricorda che, insieme, possiamo costruire un ponte di solidarietà capace di attraversare mille confini.

Si è tenuto allo stadio comunale di Pietrelcina, città natale di San Pio, un evento straordinario all'insegna della solidarietà e della pace, che ha visto il Comune di Pietrelcina e l'UNICEF uniti per i bambini di Gaza. L'iniziativa ha mobilitato la comunità locale e numerose associazioni sportive, raccogliendo una cospicua somma di denaro destinata all'emergenza UNICEF per i bambini a Gaza. L'evento ha avuto inizio con i saluti istituzionali del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone che ha sottolineando l'importanza della collaborazione tra enti pubblici e società civile di fronte a crisi umanitarie di tale portata.

