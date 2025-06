UniBg boom nei corsi a numero chiuso | le domande ‘doppiano’ la disponibilità

L’Università di Bergamo registra un vero e proprio boom di richieste per i corsi a numero chiuso, con oltre il doppio delle domande rispetto ai posti disponibili. Per l’anno accademico 2025/26, le candidature si sono moltiplicate, coinvolgendo cinque percorsi tra cui Scienze della Comunicazione e Psicologia. Un dato che conferma l’interesse crescente verso le lauree triennali a accesso programmato. Questo trend apre nuove opportunità e sfide per studenti e università...

Bergamo. Più di 1.300 domande per 610 posti, oltre il doppio delle richieste rispetto all'effettiva disponibilità. Per l'anno accademico 2526 aumentano le candidature per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato di UniBg. Cinque i percorsi coinvolti: Scienze della Comunicazione, Scienze dell'Educazione (curriculum Infanzia ed Educatore), Scienze Motorie e Sportive, Scienze Psicologiche. L'incremento medio è stato del 125% rispetto alla disponibilità. "Un dato – si legge nella nota dell' ateneo – che sottolinea il crescente interesse per percorsi universitari ad alta professionalizzazione e fortemente connessi al mondo del lavoro".

Università di Bergamo: boom di candidature per i corsi ad accesso programmato. Domande più che raddoppiate.