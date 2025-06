Un’estate con 100 eventi | Monza è un palco a cielo aperto tra cultura spettacoli e sapori

Quest’estate, Monza si trasforma nel cuore pulsante di un’esperienza unica: quasi cento eventi tra cultura, musica, sapori e sport, distribuiti in tutta la città. Un palcoscenico a cielo aperto che invita cittadini e turisti a vivere momenti indimenticabili, coinvolgendo ogni quartiere con la magia dell’evento “Experience Monza”. Preparati a lasciarti sorprendere da un’estate ricca di emozioni e scoperte, perché questa stagione promette di essere davvero straordinaria.

Monza – Monza è pronta a vivere un’estate da protagonista. Con quasi cento eventi distribuiti da giugno ad agosto, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove cultura, musica, cibo, sport e spettacolo si incontrano e si mescolano. L’iniziativa “Experience Monza ” punta a coinvolgere cittadini e turisti in un’estate vivace e diffusa anche nei quartieri. La stagione si è aperta nel segno della tradizione con la Sagra di San Gerardo e la Rievocazione Storica del 6 e 7 giugno, che hanno riportato la città alle sue radici. Per gli amanti della cultura, sono in programma addirittura 16 visite guidate tra musei, percorsi urbani e itinerari notturni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’estate con 100 eventi: Monza è un palco a cielo aperto tra cultura, spettacoli e sapori

