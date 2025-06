Un’emozione chiamata libro | Giovanni Grasso presenta il suo thriller psicologico

Un'emozione chiamata libro: Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del presidente Mattarella, presenta il suo avvincente thriller psicologico "L'amore non lo vede nessuno" (Rizzoli). Venerdì 20 giugno alle 20.00, nel suggestivo chiostro di palazzo San Francesco a Ostuni, immergetevi in una serata dedicata alla scoperta di storie intense e misteriose. Non perdete questa occasione per lasciarvi coinvolgere dalle parole di un autore d'eccezione e vivere un’esperienza unica nel cuore della Puglia.

OSTUNI - Il consigliere per la stampa del presidente Mattarella, Giovanni Grasso, approda a Ostuni per presentare il suo ultimo romanzo "L'amore non lo vede nessuno" (Rizzoli). L'appuntamento è per venerdì 20 giugno, alle 20.00, nel suggestivo chiostro di palazzo San Francesco, nell'ambito delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Un’emozione chiamata libro": Giovanni Grasso presenta il suo thriller psicologico

In questa notizia si parla di: giovanni - grasso - emozione - chiamata

Giovanni Brusca è libero, azionò il telecomando della strage di Capaci. Grasso: "Capisco la rabbia, legge voluta da Falcone" - La ritorno di Giovanni Brusca libera riaccende il dibattito sulla giustizia e la memoria delle vittime.

Verso Norvegia-Italia e Italia-Moldova: prima chiamata per Coppola https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/italia/2025/05/26-140959200/italia_la_lista_dei_convocati_di_spalletti_tornano_in_tre_e_c_una_grande_novit_in_nazionale #italia #azzurri #na Vai su Facebook

Un’emozione chiamata libro: Giovanni Grasso presenta il suo thriller psicologico; Giovanni Grasso a Un’emozione chiamata libro – Appuntamento venerdì 20 giugno, ore 20.00, nel Chiostro di Palazzo San Francesco.

Giovanni Grasso, chi è portavoce Sergio Mattarella/ “Fuorionda? Grave errore ma…” - Giovanni Grasso, diventato anche lui “idolo” dei social inconsapevolmente, ha dovuto comunicare al Capo dello Stato quanto era accaduto. Secondo ilsussidiario.net

Giovanni Grasso presenta il suo nuovo romanzo: Per vivere il futuro fare i conti con la memoria - Giovanni Grasso presenta il suo nuovo romanzo: Per vivere il futuro fare i conti con la memoria "Il messaggio è sicuramente che per vivere il futuro bisogna far pace con una memoria", le parole ... Lo riporta ilgiornale.it