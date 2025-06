Un' auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti E non è la prima volta

Ancora una volta, la celebre scalinata di Trinità dei Monti si trova al centro di un incidente inaspettato, questa volta coinvolta un'auto che ha finito sulla monumentale scalinata invece che sulla più vicina via 232. Mentre milioni di visitatori ammirano il panorama e la storia di questo simbolo di Roma, un episodio insolito si aggiunge alla sua lunga lista di protagonisti involontari. La città si chiede come tutelare meglio questo patrimonio unico al mondo.

AGI - Non c'è proprio pace per la scalinata di Trinità dei Monti, lo straordinario raccordo che a Roma unisce la collina del Pincio alla sottostante piazza di Spagna. Come se non bastasse il via vai di ogni giorno di migliaia di turisti, il capolavoro settecentesco dell'architetto Francesco De Sanctis è stato di nuovo protagonista involontario di un fatto di cronaca perché dopo le 4 della scorsa notte un uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua Mercedes ed è finito con l'auto sulla scalinata. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il mezzo facendo in modo che i gradini non riportassero danni mentre gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno verificato lo stato di salute dell'anziano automobilista che, a quanto pare, non ha riportato particolari traumi. 🔗 Leggi su Agi.it