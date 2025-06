Un’altra strage a Kiev | almeno 15 morti nei raid russi Zelensky | Il mondo chiude gli occhi

In un mondo ormai abituato alle atrocità, il dramma di Kiev si ripete senza sosta, come se la guerra fosse diventata una triste costante. Mentre i riflettori sono puntati altrove, le stragi silenziose continuano a mietere vittime innocenti. Zelensky denuncia l'indifferenza globale, ma fino a quando il mondo chiuderà gli occhi? La sofferenza di Kiev ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità e sull'urgenza di agire.

Kiev, 17 giugno 2025 – Rimasta nell’ombra per l’offensiva di Israele in Iran, l’ Ucraina continua piangere i morti. Mentre in Medio Oriente si scatena l’inferno di un’altra guerra, non si placano le bombe su Kiev. Nella notte proprio la capitale è finita nel mirino dell’ennesimo raid russo, che ha causato una strage. Sono 15 le vittime contate finora, 75 i feriti. "Uno degli attacchi più terribili su Kiev”, l’ha definito Volodymyr Zelensky, che non esita parlare di “ puro terrorismo ”. Oltre 440 i droni e 32 i missili lanciati nelle ultime ore. Hanno colpito anche le regioni di Odessa, Zaporizhzhia, Cernihiv, Zytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net