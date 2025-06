Un’altra estate senza tuffi in città La piscina resta chiusa agli utenti

Un’estate senza tuffi in città, un sogno che si spegne per il terzo anno consecutivo. La piscina delle Bagnese, simbolo di frescura e divertimento, rimarrà ancora una volta chiusa al pubblico nelle calde domeniche di canicola. Un’occasione mancata per tanti cittadini che devono cercare rifugi altrove, tra Firenze e Lastra a Signa. Fino a quando potremo tornare a vivere l’emozione di un bagno rinfrescante nel cuore della città?

Tre anni di fila senza balneazione. Anche quest’anno, nelle domeniche di canicola, la piscina delle Bagnese resterà chiusa al pubblico ‘del mare in città’. Niente tuffo rinfrescante, niente divertimento: l’unica opportunità è quella di emigrare a Firenze, oppure a Lastra a Signa o Signa per trovare uno spazio adeguato dove potersi fare un bagno e stare al fresco. Anche nel 2025 le Bagnese resterà chiusa d’agosto, e non fruibile nelle domeniche di luglio per i cittadini di Scandicci, fuori dalle attività sportive o di nuoto libero o fuori dai centri estivi. E come ogni anno torna in auge il tormentone su come sia possibile per una città di 50mila abitanti avere una sola piscina e per di più inadeguata a svolgere un’attività che non è agonistica, ma sostanzialmente sociale: dare un po’ di refrigerio a chi non ha abbastanza risorse da potersi permettere di andare in vacanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’altra estate senza tuffi in città. La piscina resta chiusa agli utenti

In questa notizia si parla di: chiusa - città - piscina - altra

Gare combattute e grande partecipazione, a Lugo si è chiusa la Contesa Estense: "A vincere è stata tutta la città" - Gare emozionanti e partecipazione entusiasta hanno caratterizzato la Contesa Estense 2025 a Lugo, che si è conclusa con successo.

n fine settimana di piena estate in città e in tutto il Saronnese con temperature elevate, sole (un po’ di afa) ma anche tante iniziative di ogni genere: dalla piscina estiva a Saronno, la doppia festa delle ciliegie in centro, e poi appuntamenti culturali, musica e tan Vai su Facebook

Un’altra estate senza tuffi in città. La piscina resta chiusa agli utenti; Piscine e centri estivi nella città, attività già partite negli impianti. Ecco le iniziative; Piscine a Milano: per un guasto misterioso anche la Cambini chiude i battenti. L'impianto, chiuso per 28 anni, era stato riaperto solo 4 mesi fa.