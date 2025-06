Una terapista spiega cosa dovremmo dire ai bimbi piccoli quando ci picchiano

Quando i bambini piccoli ci picchiano, è naturale sentirsi disorientati. Una terapista spiegata sui social che il semplice “non picchiare” spesso non è efficace e, invece, consiglia frasi positive e semplici per aiutarli a capire e gestire le proprie emozioni. Imparare a comunicare con gentilezza e fermezza è il primo passo per costruire un percorso di crescita emotiva sereno. Continua a leggere e scopri come affrontare queste sfide quotidiane con successo.

Molti genitori si trovano spiazzati quando il proprio bambino li colpisce. Un gesto che, nei primi anni di vita, è normale ma va guidato. Una terapista occupazionale ha spiegato sui social perché dire "non picchiare" non funziona e suggerisce frasi semplici e positive per insegnare ai piccoli a gestire emozioni e frustrazioni senza aggressività.

