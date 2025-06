Una telefonata 47mila euro spariti | truffato un 73enne a Udine

una telefonata 47mila euro spariti: truffato un 73enne a Udine. È bastata una semplice chiamata per far sparire dal conto corrente del pensionato ben 47 mila euro. Vittima di un raggiro, l’uomo di 73 anni è stato contattato da un falso operatore bancario, che con modi insospettabili e toni professionali, è riuscito a manipolare la sua fiducia e a sottrargli una somma ingente. Una drammatica dimostrazione di quanto siano sottile le trappole nel mondo digitale.

È bastata una telefonata, e 47mila euro sono spariti dal conto corrente di un pensionato di Udine. Vittima della truffa un uomo di 73 anni, contattato nei giorni scorsi da un falso operatore del suo istituto bancario. Con modi persuasivi e toni professionali, il truffatore è riuscito a.

