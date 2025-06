Una Summer Edition per Buonissima 2025

Preparati a vivere un’estate di sapori e cultura con la Summer Edition di Buonissima 2025! Non solo un evento gastronomico di grande richiamo, ma un vero e proprio viaggio tra eccellenze culinarie e il patrimonio artistico di Torino. Dal 17 al 21 giugno, cinque giorni di incontri, degustazioni e momenti indimenticabili che trasformeranno la città in un palcoscenico di gusto e tradizione, attirando appassionati da ogni parte del mondo. Un’opportunità imperdibile per scoprire Torino sotto una nuova luce.

Non solo 50 Best questa settimana a Torino: torna infatti Buonissima, il format gastronomico ideato da To Be Company nel 2021 con l’obiettivo di attirare nel capoluogo piemontese amanti del buon cibo e grandi chef da ogni dove, valorizzando al contempo anche il grande patrimonio artistico e culturale della città. Dopo quattro edizioni autunnali, in questa speciale occasione l’evento si trasforma in Summer Edition: dal 17 al 21 giugno cinque luoghi simbolo della città – legati all’arte, alla cultura o alla gastronomia, ma tutti accumunati dall’essere oggetto di un progetto di riqualificazione – saranno location di cene, feste e momenti culturali, oltre che di cene pop-up a quattro mani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Una Summer Edition per Buonissima 2025

