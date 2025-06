Una spiaggia senza barriere Così il mare è alla portata di tutti

Dalla mattina di ieri, nella suggestiva cornice di piazzale Boscovich, nasce ‘Spiaggia Libera Tutti’: un’oasi accessibile e inclusiva dove il mare diventa davvero di tutti. Con passerelle ampie, spazi pianeggianti, servizi accessibili e personale dedicato, questa spiaggia rivoluziona il modo di vivere il mare, abbattendo ogni barriera. Un luogo che invita a condividere emozioni, divertimento e relax, perché il vero valore sta nel poter godere del mare senza limiti.

Accesso facilitato al mare con passerelle ampie e spazi pianeggianti, gazebo ombreggiati e aree relax prenotabili, servizi e docce accessibili, assistenza alla balneazione con personale formato, educatori presenti ogni giorno, laboratori e attività inclusive due volte al giorno e nei fine settimana, eventi speciali aperti a tutti. Ha aperto ieri mattina, nella zona della spiaggia libera di piazzale Boscovich, ‘Spiaggia Libera tutti’, un luogo speciale, pensato per chi ama il mare e desidera viverlo senza barriere. Da giorni le richieste continuano ad arrivare, solo nell’ultimo weekend sono state più di una trentina le prenotazioni per accedere a uno dei 16 gazebo che, fino all’8 settembre, offrono riparo dal sole nella spiaggia innovativa e inclusiva, progettata per garantire l’accesso al mare a tutte le persone, con particolare attenzione a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una spiaggia senza barriere. Così il mare è alla portata di tutti

