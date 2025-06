Una serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo a un anno dalla scomparsa di Assuero Pieraccini presidente del Club

Unitevi a noi per ricordare Assuero Pieraccini, figura fondamentale del Panathlon aretino, in un evento che celebra il suo spirito e la sua dedizione allo sport. Lunedì 17 giugno, alle 20 all'hotel Etrusco, rivivremo i momenti più significativi della sua leadership, onorando anche il talento di Luca Scassa, campione e ambasciatore delle eccellenze sportive italiane. Una serata speciale per riflettere e ispirarsi ai valori che ci uniscono, perché lo spirito di Assuero vive ancora tra noi.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Lunedì prossimo con inizio alle 20, all'hotel Etrusco, serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Assuero Pieraccini, presidente del Club dal 1998 al 2001 ed ex Governatore dell'Area Toscana. Nell'occasione sarà ospite e verrà premiato l'ex motociclista Luca Scassa, campione italiano Superbike nel 2008 su MV Augusta e di tante altre gare, che attualmente con la sua scuderia, elabora e prepara moto per consentire a piloti disabili di provare l'ebbrezza della competizione in pista. Alla serata parteciperanno anche le figlie di Assuero Pieraccini che porteranno la loro testimonianza su quanto il Panathlon abbia rappresentato per il padre, la grande passione che condivideva con la Giostra del Saracino ed il suo Quartiere, Porta Santo Spirito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Assuero Pieraccini, presidente del Club

In questa notizia si parla di: serata - panathlon - aretino - dedicata

Panathlon, serata in memoria di Assuero Pieraccini - Lunedì 23 giugno, l'hotel Etrusco si trasformerà in un luogo di memoria e celebrazione: il Panathlon aretino dedica una serata speciale ad Assuero Pieraccini, figura fondamentale del nostro club e della nostra comunità .

Panathlon, serata in memoria di Assuero Pieraccini; Panathlon Club, serata dedicata al ciclismo; Serata rosa del Panathlon Club Arezzo con Rinaldo Nocentini e ciclismo protagonista.

Panathlon, serata in memoria di Assuero Pieraccini - Lunedì prossimo, 23 giugno, con inizio alle 20 all'hotel Etrusco, serata del Panathlon aretino dedicata al ricordo, a un anno dalla scomparsa, di Assuero Pieraccini, presidente del Club dal 1998 al 20 ... Scrive arezzonotizie.it

La serata di Panathlon e Ansmes I premi alle speranze dello sport - Nel corso della serata il Panathlon Arezzo ha consegnato il Premio Panathlon Giovani Giovani 2024, intitolato alla memoria di Giorgio Cerbai, per tanto tempo leader del Coni Aretino, scomparso lo ... Lo riporta lanazione.it