una sera con il signore delle vette messner apre il casale cineforum

Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel cuore di Casalfiumanese? Questa sera, alle 20, il ‘Casale Cineforum’ si anima con l’illustre Reinhold Messner, il leggendario signore delle vette, che inaugura una rassegna estiva dedicata all’avventura e alla scoperta. Considerato uno dei più grandi alpinisti di sempre, Messner ha affrontato sfide epiche e imprese incredibili, spesso affrontando...

Si alza il sipario sul ’Casale Cineforum’. Questa sera alle 20 Reinhold Messner, figura iconica nell’alpinismo mondiale, inaugurerà il primo dei quattro incontri della rassegna estiva di Casalfiumanese, nella cornice di Piazza Cavalli. Considerato uno dei più grandi alpinisti di sempre, Messner è noto al grande pubblico per essere stato il primo a scalare tutte le quattordici cime della Terra che superano gli 8.000 metri, spesso affrontando percorsi estremi o in condizioni difficili. Innovatore dell’arrampicata libera, Messner è stato anche un promotore dello ’stile alpino’ nelle grandi montagne dell’Himalaya, in contrasto con l’alpinismo d’alta quota tradizionale caratterizzato da spedizioni numerose e ad alto impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it