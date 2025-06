Una scelta di stile che va oltre le tendenze Perché l' abito bianco è il preferito oggi dalle Royal? E quali sono i loro modelli d' elezione quest' anno?

L’abito bianco, simbolo di eleganza senza tempo, sta conquistando le royal europee più fashion. Semplice ma raffinato, rappresenta una scelta di stile che va oltre le tendenze effimere, diventando il vero asso nella manica di regine e principesse per gli eventi estivi. Da Kate Middleton a Beatrice Borromeo, scopriamo quale modello di quest’anno le rende impeccabili e irresistibili, confermando che il bianco rimane sempre la vera regina dell’eleganza.

L'altare è ormai lontano. In compenso, le Royal sembrano tenersi sempre più stretto il loro asso nella manica: l'abito bianco, in tutte le sue fogge. Da Kate Middleton a Beatrice Borromeo, fino alla Regina Camilla e Letizia di Spagna, le blasonate più in vista puntano sul vestito total white senza indugi per risolvere con un gesto i look di cerimonie ed eventi ufficiali del periodo estivo. Bianco e perle: il look luminoso di Kate Middleton al Garter Day

