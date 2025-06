Una pattuglia fissa contro le risse

Un’area che si anima di sera, attirando giovani e turisti, ma purtroppo anche episodi di tensione e violenza. Per garantire la sicurezza di tutti, i residenti e le forze dell’ordine chiedono una pattuglia fissa lungo il lungomare centro, in particolare nelle zone più frequentate. Una presenza costante che possa prevenire risse e atti vandalici, restituendo serenità e tranquillità agli abitanti e ai visitatori, affinché la movida possa continuare in modo responsabile e sicuro.

Una pattuglia fissa sul lungomare centro e passaggi più frequenti da parte delle forze dell’ordine, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata, per evitare che la movida estiva degeneri in episodi di violenza. Lo chiedono i residenti del lungomare centro, che da alcune settimane, ora che la stagione estiva è entrata nel vivo e che il movimento si è spostato tra i locali di viale Matteotti, si trovano alle prese con risse, parapiglia tra giovanissimi e schiamazzi molesti. "Va bene il divertimento, ma la situazione non è più sostenibile e qui è diventato il caos, dal tardo pomeriggio fino a tutta la notte – spiegano alcuni residenti – soprattutto nel fine settimana e nei giorni festivi, quando c’è la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una pattuglia fissa contro le risse"

