La Spezia, 17 giugno 2025 – Approvata dal consiglio comunale una delibera per l'aggiornamento del Piano urbanistico comunale (Puc), finalizzata alla realizzazione di una pista di pattinaggio coperta pubblica nell'area verde situata nei pressi del compendio immobiliare in costruzione in Via della PiantaVia Maralunga. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Con l’approvazione di questa delibera si conclude un iter burocratico iniziato sei anni fa, che l’amministrazione comunale ha portato avanti con convinzione per offrire alla cittĂ una pista di pattinaggio coperta, moderna e accessibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Una nuova pista di pattinaggio coperta e pubblica alla Pianta

