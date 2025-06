Una mamma a Milano | Lavoro e ho 3 figli Il centro estivo costa 2800 euro al mese e dalle 16 serve la baby sitter

Tra lavoro e famiglia a Milano, la gestione delle vacanze estive diventa spesso una vera sfida. I costi dei centri estivi sono saliti alle stelle, rendendo difficile conciliare le esigenze di ogni famiglia. La testimonianza di una mamma che si destreggia tra impegni, spese e la ricerca di soluzioni affidabili mette in luce le difficoltĂ di molte famiglie milanesi. Scopriamo insieme come affrontare questa estate complicata e trovare il giusto equilibrio. Continua a leggere.

La testimonianza di una famiglia con tre figli a Milano. "I costi dei centri estivi sono aumentati, due anni fa spendevamo 150 euro invece di 220. E le attivitĂ finiscono alle 16, chi non può contare sui nonni deve anche pagare anche la baby sitter extra. Gestire i figli d'estate in città è un incubo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

