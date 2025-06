Una lunga vita insieme finita nel sangue | Cuasso sotto choc per l’omicidio-suicidio di Anna e Giuseppe

Una lunga vita di amore e condivisione si è spezzata tragicamente a Cuasso a Monte, nel Varesotto. Giuseppe Rizzotti, 91 anni, e Anna Castoldi, 86, hanno vissuto insieme per decenni, ma una tragedia ha sconvolto la loro storia: ieri mattina, in un episodio drammatico all’ospedale di Angera, Giuseppe ha tolto la vita alla moglie e poi si è suicidato. Un dramma che lascia la comunità senza parole.

CUASSO AL MONTE – Una lunga vita trascorsa insieme, ieri mattina la tragedia che ha sconvolto la comunità di Cuasso a Monte, nel Varesotto. Qui vivevano, Giuseppe Rizzotti, 91 anni, che ieri ha ucciso la moglie, Anna Castoldi, 86 anni, con un colpo di pistola, poi con la stessa arma si è suicidato. Un omicidio-suicidio avvenuto all'ospedale Carlo Ondoli di Angera, dove l'anziana era ricoverata da qualche tempo nel reparto di medicina subacuta. La coppia, originaria di Milano, viveva da tempo a Cuasso al Monte, dove risiedono anche i figli. "Sono sconvolta – ha detto il sindaco di Cuasso al Monte, Loredana Bonora – è una tragedia enorme.

