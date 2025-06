Una lite in biblioteca e un ragazzino di 13 anni bullizzato | scattano 10 perquisizioni telefoni sequestrati

Una violenta lite in biblioteca ha svelato un inquietante fenomeno di bullismo tra i liceali di Brugherio: dieci adolescenti tra i 13 e i 14 anni sono stati sottoposti a perquisizioni e sequestri di smartphone, nell'ambito di un'indagine sulla persecuzione di un coetaneo. Il blitz, condotto all'alba dalla polizia locale, testimonia l’importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza digitale e fisica tra i giovani.

Dieci smartphone sequestrati ad altrettanti ragazzini tra i 13 e 14 anni, sospettati di fare parte del branco che da mesi bullizza un coetaneo. Il blitz della polizia locale di Brugherio è scattato venerdì mattina all'alba: l'obiettivo delle pequisizioni personali e domicliari ordinate dalla.

