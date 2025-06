Una libera interpretazione della foto | cosa sappiamo della presunta impronta nel sangue di casa Poggi

L’enigma della presunta impronta nel sangue di Chiara Poggi continua a tenere banco nel mistero di Garlasco. Quel dettaglio, forse una scarpa lasciata sulla scena del delitto, potrebbe avere il potere di cambiare le sorti di un’indagine ancora avvolta nel dubbio. Ma cosa ci dicono realmente le foto del sopralluogo? Scopriamolo insieme, tra supposizioni e verità nascoste, per mettere in luce ciò che ancora non è stato svelato.

Alcuni dubbi sul delitto di Garlasco sono anche su una traccia nel sangue di Chiara Poggi che potrebbe corrispondere all'impronta di una scarpa. Non è mai stata repertata? Lo svelerebbero le foto dei sopralluogo appena dopo l'omicidio? Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

