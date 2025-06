Una lapide in memoria del medico militare Mannarino a 10 anni dalla scomparsa

omaggio sincero e affettuoso a un uomo che ha dedicato la sua vita alla salute e al servizio del paese. La cerimonia, svoltasi nel silenzio rispettoso del cimitero di Caserta, ha ricordato il suo impegno, il suo coraggio e il valore umano che ha lasciato in eredità . In questa giornata, celebriamo non solo la memoria di un grande medico militare, ma anche l’eredità di dedizione e altruismo che continuerà a vivere nei cuori di tutti noi.

Nel pomeriggio del 13 giugno al cimitero di Caserta, in occasione del decennale della morte del Colonnello Medico Michele Mannarino, amici e personale del Distretto Mililitare di Caserta, ultimo comando cui ha prestato servizio prima della prematura scomparsa, hanno voluto rendere omaggio ad una.

