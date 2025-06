Una festa alla Rampa

Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile alla Festa alla Rampa, sabato 28 giugno presso la Casa della Rampa a Padova. Dalle 17.30, grandi e piccini si immergeranno in giochi, storie e momenti di condivisione, tra allegria e sorpresa. Tra le tante attività , non perdere la lettura animata con Puppet a cura di Teatro Nove: un’evento imperdibile per tutta la famiglia!

