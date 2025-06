Un viaggio nel Jazz con i talenti del Conservatorio al Giuseppe Verdi di Milano

Preparatevi a vivere un’esperienza unica nel mondo del jazz, dove il talento e la passione si incontrano in un’atmosfera suggestiva. Il 18 giugno al Chiostro del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, giovani musicisti vincitori del Premio Jazz ci guideranno in un viaggio tra le note di Horace Silver, celebrando l’eccellenza musicale italiana e internazionale. Un evento da non perdere per gli amanti della buona musica e della scoperta artistica!

Il Chiostro del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano ospiterà il 18 giugno "Un viaggio nel Jazz con i talenti del Conservatorio", un evento speciale promosso dallo Studio Legale Carbonetti e Associati in occasione dell'edizione 2025 del Premio Jazz dell'Istituzione milanese. Protagonisti della serata saranno i giovani musicisti vincitori del Premio Jazz, che si esibiranno nel programma "Silver's Worlds: la musica di Horace Silver", a cura del Maestro Tino Tracanna, figura di riferimento della scena jazz italiana. In questa cornice di musica e cultura, Carbonetti e Associati annuncerà ufficialmente anche il trasferimento alla nuova sede milanese e il conseguimento della certificazione UNI 11871.

