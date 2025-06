Preparati a vivere un’emozione unica: la 43esima edizione della 1000 Miglia trasforma ogni strada in un museo viaggiante. Con 420 gioielli a quattro ruote, questa storica corsa, definita da Enzo Ferrari “la più bella del mondo”, riunisce appassionati e collezionisti da tutto il mondo. Nell’evento di quest’anno, oltre il 28% dei partecipanti sono italiani, seguiti da olandesi, britannici, americani e tedeschi. Un’occasione irripetibile per ammirare capolavori dell’automobilismo dal vivo

Oggi alla partenza della 43esima edizione della 1000 Miglia ci saranno ben 420 gioielli a quattro ruote, un vero e proprio museo viaggiante per quella che, come la definiva il Drake Enzo Ferrari è la corsa più bella del mondo. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori oltre il 28% dei partecipanti a questa edizione sono italiani (244), seguiti per numero dagli olandesi (171). Gran Bretagna, Usa e Germania chiudono la top 5 delle nazionalità dei concorrenti della 1000 Miglia 2025. Ma il fascino della 1000 Miglia arriva molto più lontano e porta oggi a Brescia, e in giro per l'Italia nei prossimi quattro giorni, 15 giapponesi, 12 argentini, poi ancora canadesi e messicani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net