Un tumore e due trapianti al Policlinico un intervento senza anestesia generale salva una paziente

Un tumore e due trapianti al Policlinico: un intervento innovativo senza anestesia generale ha salvato una paziente, dimostrando come la collaborazione tra eccellenze come il Policlinico e l’Ismett possa superare ogni limite. In un caso di alta complessità, la sinergia tra le strutture ha aperto nuove speranze a chi aveva già affrontato molte sfide mediche. Questo esempio unico evidenzia come l’innovazione e la cooperazione possano scrivere le pagine più positive della medicina moderna.

Un caso clinico ad alta complessità ha trovato soluzione grazie alla sinergia tra il Policlinico e l’Ismett. Protagonista, una paziente affetta da tumore, già sottoposta a trapianto di fegato e in attesa di un trapianto renale, per la quale diverse strutture avevano escluso la possibilità di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Un tumore e due trapianti, al Policlinico un intervento senza anestesia generale salva una paziente

In questa notizia si parla di: tumore - policlinico - paziente - trapianti

