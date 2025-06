Un risultato storico per l’Ateneo fiorentino | esperte in patologia neurologia medicina sperimentale e clinica entrano nella rete TIWS un riconoscimento che attesta l’impatto del loro contributo alla ricerca

Un traguardo storico per l’Università di Firenze, che rafforza la sua posizione tra le eccellenze italiane grazie al talento e alla dedizione delle sue ricercatrici. Specializzate in patologia, neurologia, medicina sperimentale e clinica, dodici studiose sono state inserite nel prestigioso network “Top Italian Women Scientists”, confermando il valore e l’impatto crescente della ricerca femminile nel nostro Paese. Un riconoscimento che testimonia come il talento femminile continui a cambiare il volto della scienza in Italia.

L ’Università di Firenze continua a distinguersi nel panorama scientifico nazionale, grazie al contributo straordinario delle sue ricercatrici. E quest’anno, ben dodici studiose dell’Ateneo, hanno ottenuto l’inclusione nel prestigioso network “Top Italian Women Scientists”, segnando una crescita impressionante rispetto ai sei riconoscimenti di due anni fa e ai nove dell’anno precedente. Donne e scienza: su RaiPlay le ricercatrici cancellate dalla storia X L’Università di Firenze brilla: 12 ricercatrici nelle “Top Italian Women Scientists”. Questo club d’élite, istituito dalla Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Ets nel 2016, raccoglie complessivamente 113 ricercatrici italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un risultato storico per l’Ateneo fiorentino: esperte in patologia, neurologia, medicina sperimentale e clinica, entrano nella rete TIWS, un riconoscimento che attesta l’impatto del loro contributo alla ricerca

UNIFI SI CONFERMA TRA I MIGLIORI 300 ATENEI DEL MONDO L'Ateneo fiorentino tra le top 300 università del mondo nella classifica internazionale 2025 del Center for World University Rankings (#Cwur). Come nelle precedenti rilevazioni, infatti, Unifi si co

