Un residente denuncia | Invasione di ratti nel palazzo di via Lago Borgiano 20

Un residente di Pescara denuncia un grave problema di invasione di ratti nel palazzo di via Lago Borgiano 20, causata da una fognatura dissestata. La situazione, segnalata già l’8 maggio alle 12:50, rischia di peggiorare se non si interviene prontamente. È fondamentale che le autorità competenti agiscano rapidamente per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, evitando che questa emergenza si protragga ulteriormente.

«In via Lago di Borgiano 20 a Pescara, fognatura dissestata con fuoriuscita di ratti che invadono lo stabile fino agli stanzini del sottotetto. a tutt'oggi nulla è stato fatto da Ambiente spa, dal sottoscritto segnalato l'8 maggio alle ore 12:50». È quanto ci segnala un residente della zona.

