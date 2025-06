Un reportage del viaggio negli Usa

un viaggio emozionante tra paesaggi mozzafiato e tesori nascosti, svelando l’anima autentica dell’ovest americano. Non perdete questa occasione unica di immergervi in un racconto visivo e narrativo che vi farà sognare e scoprire nuove meraviglie. L’incontro concluderà una serata ricca di suggestioni e scoperte, lasciando nel cuore dei partecipanti il desiderio di vivere in prima persona queste terre straordinarie.

Parole e immagini per raccontare alcuni luoghi leggendari dell'ovest degli Stati Uniti, tra collezioni private di macchine musicali, città e parchi naturali. È il viaggio che si potrà fare venerdì a Biassono nella Sala civica Carlo Cattaneo di via Verri: alle 21 Flavio Pedrazzini e Manuela Cesana trasporteranno il pubblico negli Usa con la serata di reportage dal titolo "Luoghi noti e meno noti tra California e Arizona ". L'incontro concluderà la rassegna " Biassonesi in giro per il mondo ", organizzata dal Comune.

