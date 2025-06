Un programma ricchissimo per la Granfondo di Poppi

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Poppi! La 14ª edizione della Granfondo si presenta con un programma incredibile, che abbraccia non solo il ciclismo ma anche altre discipline come il podismo, con la suggestiva "City Trail" notturna. Un’offerta ricca e coinvolgente che renderà questa manifestazione imperdibile per gli appassionati di sport e natura. Non perdere l’occasione di essere parte di questo straordinario evento!

Arezzo, 17 giugno 2025 – Per la sua 14esima edizione, la Granfondo di Poppi allarga a dismisura la sua offerta sportiva andando a coprire anche altre discipline tra cui il podismo con la "City Trail" di sabato 21 giugno, gara notturna di 10km. Un vero e proprio regalo che gli organizzatori fanno alla città, trasformando la gara, tappa dell'UmbriaTuscany Mtb come anche del Tour 3 Regioni e Mtb Tour Toscana, in un evento che coinvolgerà anche al sabato. L'appuntamento principale resta però la Granfondo che quest'anno è stata un po' ammorbidita nel suo disegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un programma ricchissimo per la Granfondo di Poppi

