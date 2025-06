Un progetto da 3,3 milioni di euro per il ponte sul Garigliano c’è l’accordo

Un nuovo capitolo per il futuro del ponte sul Garigliano prende forma grazie a un investimento di 33 milioni di euro. Questo accordo di programma promette di trasformare la manutenzione straordinaria in un intervento di duratura sicurezza e innovazione. La firma di oggi tra i rappresentanti delle Province di Latina e Caserta segna un passo decisivo verso un'infrastruttura più sicura e resiliente, capace di sostenere le esigenze del territorio per gli anni a venire.

Nuovo accordo di programma per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Garigliano: a sottoscriverlo sono stati oggi il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, e il facente funzioni della Provincia di Caserta, Marcello De. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Un progetto da 3,3 milioni di euro per il ponte sul Garigliano, c’è l’accordo

