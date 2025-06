Un professore italiano in fuga da Teheran

Tra tensioni crescenti e speranze di un nuovo inizio, un professore italiano si prepara a lasciare Teheran con la sua famiglia, affrontando un viaggio rischioso verso Baku. Un’odissea personale che riflette le sfide di chi cerca la libertà oltre i confini della repressione. In questa fuga che racchiude coraggio e determinazione, il suo racconto ci invita a riflettere sulle circostanze che spingono a partire e sulla forza di chi lotta per un futuro migliore.

«Sono in Iran con la mia famiglia e sono giornate molto dure. Domani mattina all'alba parto con un viaggio via terra che dovrebbe portarmi a Baku. Speriamo vada bene, sono

