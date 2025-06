Un posto al sole | ora Michele si cala nel ruolo di Federica Sciarelli

In un nuovo capitolo de "Un Posto al Sole", Michele si trasforma in Federica Sciarelli, immergendosi nel mondo delle indagini e delle sparizioni. Con una determinazione fievole ma incrollabile, si trova a seguire tracce delicate, come quella del giovane africano scomparso dai campi di Gagliotti. Intanto, Gennaro si confronta con Roberto e Elena, tra dubbi e passioni, in un intreccio che promette emozioni. La soap continua a sorprenderci, mantenendo vivo il cuore dei suoi personaggi.

Nel suo nuovo ruolo da Federica Sciarelli di Posillipo, Michele si mette alla ricerca degli scomparsi. E pur lamentandosi di averne migliaia sottomano e non sapere da dove cominciare, guarda caso ritorna sulle tracce proprio del ragazzo africano scomparso dai campi di Gagliotti. Mentre Gennaro si fa convincere da Roberto a non rinunciare alle inserzioni alla radio, e riparte alla carica con Elena. Che da buona figlia di Marina non disdegna le sue lusinghe. E per l’occasione fa anche pace con l’editore che l’aveva accusato di essersi venduto rinunciando all’inchiesta. Micaela invece è ormai prossima a essere assunta in radio al posto della gemella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: ora Michele si cala nel ruolo di Federica Sciarelli

In questa notizia si parla di: michele - ruolo - federica - sciarelli

